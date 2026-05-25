Trapani

Per sfuggire a controllo investe poliziotto: arrestato

L'uomo è stato condotto in carcere

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un tunisino con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dai poliziotti a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto, a bordo della quale viaggiava come passeggero l’uomo. L’automobilista, però, invece di fermarsi, incitato dal tunisino, ha inserito la retromarcia nel tentativo di allontanarsi. Un poliziotto, che approfittando del finestrino aperto ha cercato di spegnere il veicolo, è stato trascinato per alcuni metri e scaraventato contro un veicolo parcheggiato, finendo poi sull’asfalto e riportando ferite al ginocchio e al braccio. A quel punto il tunisino è sceso dalla vettura, fuggendo a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dal poliziotto investito, mentre il conducente si allontanava in auto in direzione della strada statale 115. Durante la fuga, il cittadino straniero ha tentato di disfarsi di un involucro, lanciato oltre il muro di cinta di una villetta e poi recuperato dai poliziotti, contenente circa 104 grammi di droga. Lo straniero è stato condotto nel carcere ‘Pietro Cerulli’ di Trapani. 

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