Amministrative a Cianciana, Martorana si ricandida a sindaco

Il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, con la Democrazia Cristiana, si ricandida alla carica di primo cittadino alle amministrative in programma nel prossimo mese di maggio. Ieri sera, il primo cittadino ha incontrato la cittadinanza anche per fare il punto circa l’operato della sua amministrazione in questa legislatura che sta per chiudersi. All’incontro sono stati presenti centinaia di cittadini che hanno partecipato al dibattito arricchito dalla presenza del Commissario regionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro e del capogruppo all’Ars, Carmelo Pace. Martorrana, nel suo intervento, ha fatto presente di avere lavorato, in questi anni, al risanamento del Comune ed ad avviare tutta una serie di lavori che hanno cambiato il volto della cittadina sicana e la vicinanza del deputato regionale, Carmelo Pace, ha consentito e consentirà nel futuro, di avere un punto di riferimento importante per sbloccare alcune opere che da tempo sono in stand by.