Politica

Amministrative a Raffadali, Francesco Milisenda candidato a sindaco

Milisenda scende in campo con una lista civica "Raffadali rinasce"

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Si scaldano i motori della campagna elettorale a Raffadali. Il 24 e il 25 maggio i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Dopo la candidatura di Ida Cuffaro, scende in campo e ufficializza la corsa alla poltrona da primo cittadino Francesco Milisenda con la lista civica “Raffadali Rinasce”.

“Il nostro paese ha toccato il punto più basso: scioglimento del consiglio comunale, commissariamento, fallimento di chi doveva guidarci. Ma la politica non è questo. La politica è ascolto, responsabilità, soluzioni. Oggi Raffadali ha bisogno di una scelta chiara: continuare con un sistema che ha fallito, oppure cambiare davvero”, scrive in un post il candidato Milisenda che continua: “basta divisioni, basta interessi personali. Serve unitá, coraggio e rispetto per la nostra comunità. Mentre tutto intorno peggiora -sanitá lenta, giovani che partono, famiglie in difficoltà- non possiamo più restare fermi. E’ il momento di reagire, di ricostruire un paese più giusto, più forte, più vivibile. Raffadali può rinascere, ma senza l’impegno di tutti resterà solo una promessa. Il futuro è nelle vostre mani. Scegliete il cambiamento, insieme possiamo farcela”; ha concluso il candidato sindaco Francesco Milisenda.

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