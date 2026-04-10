Rimozione posidonia a Menfi, il sindaco Clemente avvia la protesta pubblica

“Sarò presente a partire dalle ore 09:00 di sabato 11 aprile 2025 e fino a nuova comunicazione, indossando la fascia tricolore, presso il porto di Porto Palo di Menfi, al fine di dare corso a un’iniziativa pubblica di sensibilizzazione, pacifica e civile, volta a richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti per la rimozione Posidonia oceanica”, comunica il sindaco di Menfi, Vito Clemente, che nei giorni scorsi aveva provveduto a trasmettere formale richiesta all’Assessore alle Infrastrutture, On.le Alessandro Aricò, facendo seguito a precedente e copiosa corrispondenza, al fine di sollecitare la convocazione urgente di un incontro volto ad affrontare le criticità presenti nell’area portuale, connesse alla presenza della Posidonia oceanica, richiesta che ad oggi è rimasta inevasa.