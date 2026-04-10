Agrigento
Rifiuti a fuoco in immobile abbandonato nel centro storico: intervento dei Vigili del Fuoco
Due squadre di Vigili del Fuoco presenti in via Gallo per domare le fiamme
Momenti di apprensione nel cuore del centro storico, dove nel primo pomeriggio di oggi è divampato un incendio all’interno di un immobile abbandonato in via Gallo. A prendere fuoco sarebbero stati cumuli di rifiuti accatastati da tempo all’interno della struttura, ormai in stato di degrado.
L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le pattuglie della Polizia di Stato. Non si registra nessun ferito.
Gabriele Terranova e Irene Milisenda
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