Rifiuti a fuoco in immobile abbandonato nel centro storico: intervento dei Vigili del Fuoco





Momenti di apprensione nel cuore del centro storico, dove nel primo pomeriggio di oggi è divampato un incendio all’interno di un immobile abbandonato in via Gallo. A prendere fuoco sarebbero stati cumuli di rifiuti accatastati da tempo all’interno della struttura, ormai in stato di degrado.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le pattuglie della Polizia di Stato. Non si registra nessun ferito.