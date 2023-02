Amministrative a Santo Stefano di Quisquina, si ricandida il sindaco Cacciatore

Sono 14 i Comuni agrigentini che andranno a votare domenica 28 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15) per la scelta del sindaco e del consiglio comunali; tra questi il comune di Santo Stefano Quisquina.

E’ pronto a ricandidarsi per il terzo mandato, come consentito dalla nuova legge nei comuni fino a 5mila abitanti, il sindaco Francesco Cacciatore, del Pd, presidente di Ali Sicilia. Proprio ieri sera al culmine dell’ Assemblea di Comunità, il primo cittadino ha ufficialmente comunicato la ricandidatura alla guida della comunità.

“Sono stati anni di lavoro intensi, al servizio della collettività, fortemente condizionati dalla pandemia, raggiungendo gli obiettivi prefissati, spingendoci anche oltre. Ho amministrato con coscienza ,etica pubblica e passione, fedele ai miei Valori. Rimetto a Voi la mia esperienza e le ingenti risorse conseguite con il PNRR e non solo. S.Stefano Quisquina ora è ampiamente riconosciuta come un modello da seguire in tema di servizi e di sostenibilità raggiungendo una uova visibilità e una grande notorietà. Grazie a ciascuno di Voi, e soprattutto Grazie alla vostra fiducia e al Vostro affetto, insieme ai candidati della lista “Agenda Civica 2030 ” una nuova sfida ci attende: la missione verso il “Domani””, cosi scrive in un post il sindaco Cacciatore.