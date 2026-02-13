Amministrative Agrigento, per il centrodestra spunta il nome di Roberto Di Mauro

Si è svolto oggi un incontro dei segretari dei partiti di centrodestra per affrontare il tema delle candidature in vista delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni siciliani nelle prossime settimane. Erano presenti Luca Sbardella (FdI), Marcello Caruso (FI), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Massimo Dell’Utri (Noi Moderati), e Totò Cascio della DC.

Per Agrigento gli autonomisti avrebbero dato agli alleati la disponibilità di Roberto Di Mauro, per Enna la Lega avrebbe manifestato il proprio interesse, mentre per Messina il quadro appare ancora fosco, così come per gran parte dei Comuni sopra i 15 mila abitanti che andranno al voto la prossima primavera.

Per i partecipanti, “questo incontro ha confermato la volontà e l’impegno di tutti i partiti per un percorso unitario in tutti i centri interessati dal voto, individuando candidature di alto profilo politico e amministrativo. Questo vale anche e ancor di più per Messina, dove il centrodestra deve dare una risposta di serietà e responsabilità alla gravissima scelta di lasciare quella comunità senza governo in un momento delicatisismo”.

La riunione di stamani è stata interlocutoria, i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Se ne riparlerà forse venerdì prossimo.