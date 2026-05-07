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Furto con spaccata in una gioielleria a Racalmuto, ladri in fuga 

Colpo con spaccata nella gioielleria Tirone a Racalmuto. Il bottino è ancora in corso di quantificazione

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Colpo con spaccata nella gioielleria Tirone a Racalmuto. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte in via Garibaldi. Hanno utilizzato un mezzo pesante per sfondare la vetrina e saccheggiare il negozio. Il bottino è ancora in corso di quantificazione mentre il danno strutturale alla gioielleria è ingente.

I ladri sono poi riusciti a fuggire. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Canicattì. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza. L’area è stata transennata per permettere i necessari rilievi utili a raccogliere indizi.

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