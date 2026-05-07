Iniziati oggi i lavori per l’installazione dei pali dell’illuminazione allo stadio Esseneto





Allo Stadio Esseneto di Agrigento entra ufficialmente nel vivo una delle fasi più significative del percorso di ammodernamento dell’impianto sportivo cittadino. Proprio oggi, infatti, sono iniziati i lavori per l’installazione dei pali destinati a sostenere il nuovo sistema di illuminazione, segnando un passaggio tecnico rilevante e, al tempo stesso, un segnale concreto di rilancio per la struttura e per l’intero movimento calcistico locale.

Dopo l’arrivo, nei giorni scorsi, delle imponenti strutture, il cantiere ha compiuto un deciso passo in avanti: le operazioni di posizionamento sono entrate nel vivo e le gru sono già al lavoro per predisporre l’area alle successive fasi di montaggio. L’avvio dell’installazione rappresenta un momento chiave per un intervento atteso da tempo. L’innalzamento delle nuove torri faro è un’operazione particolarmente delicata sotto il profilo tecnico, fondamentale per garantire la piena funzionalità del nuovo impianto di illuminazione e consentire allo stadio di rispondere agli standard richiesti.

L’intervento non si limita a un semplice adeguamento strutturale, ma si inserisce in una più ampia prospettiva di riqualificazione, con l’obiettivo di rendere l’Esseneto più moderno, efficiente e all’altezza della propria tradizione sportiva.

Come già noto, i lavori sono stati finanziati dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, grazie a un’attività di programmazione e interlocuzione istituzionale portata avanti dall’ex assessore allo Sport, Gerlando Piparo, che oggi ha voluto presenziare allo storico evento e dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento. L’opera assume inoltre un’importanza strategica anche sotto il profilo della protezione civile: lo stadio è infatti individuato nel Piano comunale come area di ricovero e accoglienza della popolazione in caso di calamità naturali, rafforzando così il suo ruolo non solo sportivo, ma anche sociale e di sicurezza per l’intera comunità.