Anci lancia una rete di sportelli di ascolto per i giovani in 52 comuni siciliani

Una rete di sportelli di ascolto interamente dedicati ai giovani che, promossa dalla commissione politiche giovanili di Anci Sicilia, sarà attiva dal 15 ottobre. Gli assessori e i consiglieri comunali dei municipi aderenti al progetto, in tutto 52 sparsi per l’isola, stabiliranno un giorno fisso al mese per incontrare i ragazzi del territorio e ascoltare le loro proposte.

“Ascolteranno quelle che sono le proposte, perché l’obiettivo è quello di accoglierle per poi metterle insieme in un grande database che ci consentirà di lavorare facendo una analisi delle esigenze del territorio – spiega Simone Digrandi, coordinatore regionale della commissione politiche giovanili di Anci Sicilia – lo sportello di occuperà di accogliere le proposte dei giovani per i loro territori, quindi progetti e idee, in futuro prevediamo di estendere questo servizio anche al mondo del lavoro. Sul sito dell’Anci sarà possibile visionare la lista dei comuni che hanno aderito e, per ognuno di essi, sarà pubblicato il giorno del mese, l’orario ed il contatto per potersi prenotare”.

L’iniziativa prevede una prima fase sperimentale, che durerà sei mesi e si avvarrà di un importante strumento di monitoraggio: ogni referente comunale infatti caricherà in forma anonima le istanze ricevute all’interno di un unico database regionale. “Abbiamo previsto la costituzione di una commissione, destinata ai giovani, unico esempio esistente al momento in Italia, per uno degli esperimenti più significativi di rapporto tra la pubblica amministrazione locale e i giovani – ha detto Mario Emanuele Alvano, segretario generale Anci Sicilia – l’idea è quella di instaurare un rapporto solido e continuativo tra quelle che sono le esigenze del territorio e, in questo caso dei giovani in particolare, e le amministrazioni locali”.