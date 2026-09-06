Politica

L’ex pm Antonio Ingroia entra a far parte del movimento Controcorrente: “il mio impegno a difesa della legalità”

L'adesione arriva a margine degli "Stati Generali" del movimento di Ismaele La Vardera, svoltisi ad Agrigento tra il 5 e 6 settembre

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Antonio Ingroia entra a far parte del movimento Controcorrente. L’adesione arriva a margine degli “Stati Generali” del movimento di Ismaele La Vardera, svoltisi ad Agrigento tra il 5 e 6 settembre. L’ingresso avviene all’interno del movimento regionale siciliano di Controcorrente: Ingroia manterrà contestualmente i suoi ruoli di presidente di un movimento politico nazionale come Azione Civile e della Fondazione Spazio Legalità. Alla base di questa decisione – spiega Ingroia – c’è la condivisione di valori che converge in una visione politica nella quale la legalità rappresenta un elemento centrale e non negoziabile”. “La mia adesione – prosegue – è espressione della mia volontà di contribuire attivamente a un progetto nel quale riconosco idee e obiettivi che considero importanti per il futuro della Sicilia e applicabili anche a livello nazionale”.”Metterò a disposizione – conclude Ingroia – la mia esperienza e il mio impegno nella difesa della legalità e della Costituzione per supportare il movimento nella sua attività, con l’obiettivo di contribuire alle istanze di cambiamento ormai non più differibili, che vogliamo portare avanti insieme”. 

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