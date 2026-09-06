Bombola prende fuoco in casa, ferita una donna

Una bombola di quattro chili da campeggio ha preso fuoco questa mattina in un’abitazione in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Il serbatoio aveva una perdita e quando è stato acceso s’è sviluppata una fiammata. I residenti hanno lanciato l’allarme parlando di un’esplosione. Una donna è rimasta leggermente ferita e soccorsa dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la bombola.