Ultime Notizie

Bombola prende fuoco in casa, ferita una donna

Una donna è rimasta leggermente ferita e soccorsa dai sanitari del 118

Pubblicato 56 secondi fa
Da Redazione

Una bombola di quattro chili da campeggio ha preso fuoco questa mattina in un’abitazione in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Il serbatoio aveva una perdita e quando è stato acceso s’è sviluppata una fiammata. I residenti hanno lanciato l’allarme parlando di un’esplosione. Una donna è rimasta leggermente ferita e soccorsa dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la bombola.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Tragedia all’autodromo, 29enne muore dopo incidente
Apertura

Cuffaro, Pace, l’imprenditore di Favara e la tangente: tutti prosciolti: “Non raggiunta gravità indiziaria”
AperturaIn aggiornamento

Dramma alla cronoscalata Monte Erice, pilota sbanda e uccide due giovani spettatori
Apertura

Il concorso “truccato” e le tracce in anteprima ai candidati, scagionati politici e raccomandati: ecco perchè 
Apertura

Tragedia sul lavoro, 67enne muore incastrato in una vendemmiatrice
banner italpress istituzionale banner italpress tv