Agrigento

Tragedia all’autodromo, 29enne muore dopo incidente

La moto su cui viaggiava si è schiantata contro le barriere protettive. per il giovane non c'è stato nulla da fare

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Un tranquillo pomeriggio dedicato ai motori si è trasformato in tragedia sul circuito dell’autodromo Concordia di contrada Burrainiti, ad Agrigento. A perdere la vita è stato Egidio Blandina, ventinovenne originario di Messina. Il giovane si trovava all’interno della struttura insieme a un gruppo di amici per trascorrere una giornata di svago guidato dalla passione per le due ruote.

Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto su cui si trovava e si è schiantato contro le barriere protettive del tracciato.

Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, per il giovane non c’era nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui spetterà di ricostruire i contorni della vicenda.

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