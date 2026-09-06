Agrigento

Il segretario PD Barbagallo: “Nei prossimi giorni il nostro candidato alla presidenza della Regione”

Lo ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, partecipando questa mattina ad Agrigento al confronto tra i segretari regionali del centrosinistra

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

“Nelle prossime settimane il Partito Democratico intensificherà l’interlocuzione al suo interno per definire il nome del proprio candidato presidente della regione da proporre agli alleati. Se ci sarà condivisione sul nome del candidato del Pd bene, altrimenti proporremo le primarie come metodo per la scelta del candidato presidente”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, partecipando questa mattina ad Agrigento al confronto tra i segretari regionali del centrosinistra, nell’ambito degli “Stati generali dei civici controcorrente”.

“Questo tempo inoltre – ha aggiunto – andrà utilizzato per definire il programma elettorale. Pochi punti ma che siano chiari su cui costruire l’alternativa, non soltanto rispetto ai nomi e al malgoverno della destra ma proponendo le idee e il modello di sviluppo della Sicilia che garantiscano crescita e prosperità per la nostra terra”.

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