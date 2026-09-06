Morti alla cronoscalata Monte Erice, sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali

L’amministrazione comunale di Erice ha proclamato il lutto cittadino dopo la tragedia avvenuta nel corso della ‘Cronoscalata Monte Erice’, nel Trapanese. Le vittime sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco, due giovani di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno (Palermo). La sindaca Daniela Toscano si è recata sul luogo dell’incidente insieme con il vice sindaco Paolo Genco. “Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia e a quanti in queste ore stanno vivendo un dolore che appartiene a tutta la comunità — afferma Toscano —. Ai feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione. Un pensiero va anche a quanti hanno lavorato all’organizzazione della manifestazione sportiva”. L’amministrazione comunale rivolge inoltre un ringraziamento alle forze dell’ordine, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto sul posto. In segno di lutto sono stati annullati tutti gli appuntamenti in programma oggi nell’ambito della manifestazione ‘Love San Giuliano’, in Piazza Pagoto.

“Oggi è un giorno tragico per la nostra comunità. Quella che doveva essere una grande giornata di sport, di tradizione e di festa per tutto il nostro territorio si è trasformata in un dramma che ci lascia sgomenti e senza parole. Il tragico incidente avvenuto lungo il percorso della Cronoscalata MontErice ha spezzato le vite di due giovanissimi spettatori, un dramma che infrange il cuore e lascia un vuoto incolmabile. A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza, esprimo il più sentito e sincero cordoglio alle famiglie delle vittime. Non ci sono parole che possano lenire un dolore così grande”. Lo scrive sui social Francesco Stabile, sindaco di Valderice. “Rivolgo inoltre, un pensiero affettuoso e il mio più sentito augurio di pronta guarigione ai feriti, prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. Ho avuto modo di recarmi sul luogo della tragedia, dove ho potuto toccare con mano la dedizione e la prontezza di chi è intervenuto in questi momenti così drammatici. Desidero ringraziare di cuore i soccorritori, i sanitari, le forze dell’ordine e tutti coloro che si sono spesi senza sosta, per questa immane sciagura. La MonteErice è in lutto. Non ci sono parole per spiegare questa terribile tragedia, il nostro territorio si stringe nel silenzio e nel rispetto del dolore. Interpretando il sentimento di sgomento e vicinanza dell’intera comunità, verrà formalmente proclamato il lutto cittadino” conclude.