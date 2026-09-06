Dramma alla cronoscalata Monte Erice, pilota sbanda e uccide ufficiale di gara e spettatore

Drammatico epilogo alla cronoscalata “Monte Erice” che e’ stata sospesa dopo il grave incidente costato la vita a un commissario di gara e a uno dei presenti. La tragedia in corrispondenza della postazione 9. Secondo quanto ricostruito, il pilota di una vettura mentre affrontava una curva e’ uscito fuori dal tracciato investendo l’ufficiale di gara. Coinvolte altre persone, una delle quali e’ deceduta dopo il trasporto al Sant’Antonio Abate di Trapani. Ci sarebbero anche due feriti. Si tratta della 68esima dizione edizione della storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocita’ salita auto storiche, campionato italiano velocita’ montagna e tricolore auto classiche. Sono 260 gli equipaggi iscritti, con 153 vetture Moderne e 107 Storiche.