Tennis, Fabio Pitrone vince il Memorial Massimo Castagna

Nuovo risultato per il tennis agrigentino con Fabio Pitrone, classe 1989, che ha conquistato il primo posto nel torneo maschile del Memorial Massimo Castagna, disputato sui campi del circolo Marco Chiaramonti di Agrigento. Un successo che si aggiunge al percorso del tennista, da tempo presente nelle fasi finali delle competizioni locali.

Per Pitrone, il risultato ha anche un significato in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Il giocatore è stato infatti selezionato tra gli otto tennisti siciliani di terza categoria che prenderanno parte al Master regionale, in programma sui campi di Calascibetta. La manifestazione riunirà alcuni dei migliori atleti dell’Isola nella categoria, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in un torneo di livello regionale.

Nel percorso sportivo di Pitrone c’è anche Vincenzo Baio, giovane studente universitario con cui condivide diverse esperienze agonistiche. I due hanno sviluppato nel tempo una buona intesa sportiva, raccogliendo risultati anche al di fuori del circuito agrigentino.

Tra le tappe del loro percorso comune figura il successo ottenuto lo scorso anno al TC1 di Palermo, un risultato che aveva già evidenziato la competitività della coppia.

Adesso l’attenzione si sposta sul Master di Calascibetta, dove i tennisti saranno chiamati a misurarsi con gli altri giocatori selezionati per la competizione. Per Pitrone e Baio si tratta di una nuova occasione per confrontarsi con avversari di valore e proseguire il proprio cammino nel tennis siciliano.