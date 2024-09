Ars, L’on. Serafina Marchetta: “La lotta alle droghe coi fatti, non solo con le parole”

Sono state approvate ieri dall’Assemblea regionale siciliana le norme in materia di sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze, una vera e propria presa di posizione del Parlamento Siciliano contro l’ormai incontrollata diffusione di tutte le droghe, a partire dal crack che sta affliggendo le generazioni più giovani a Palermo ed in tutta la Sicilia.

“Dopo tante parole, oggi inizia una dura lotta alla diffusione delle droghe tra i più Giovani e non solo – afferma la deputata agrigentina Serafina Marchetta – una nuova peste, per utilizzare le parole di mons. Lorefice, che affligge la nostra terra e, ahimè, anche i giovanissimi. E’ ormai noto come sia incontrollata la diffusione di Crack tra i più giovani, a volte anche a 13-14 anni. Con queste norme si stabiliscono molte più possibilità di intervento per contrastare la diffusione di droghe, fornire maggiore sostegno a chi ne ha bisogno, aiutare a riprendersi dalle dipendenze, sferrando così un duro colpo alle organizzazioni mafiose che guadagnano sulla salute dei siciliani e quella dei nostri ragazzi”.