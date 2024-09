Asacom, la Democrazia Cristiana: “Le ore non devono essere ridotte”

“Le ore per l’assistenza alla comunicazione non devono essere ridotte”. A dirlo sono i consiglieri comunali della DC di Agrigento. “Apprendiamo che la giunta ha deliberato una riduzione del 40% delle ore che il Pei, documento approvato da Consiglio di classe e Asp, ha stabilito in favore dei bambini disabili. Invitiamo la giunta a trovare le somme sul bilancio o a trovare finanziamenti regionali o nazionali! Servono 300 mila euro per l’anno 2024 e circa 500 per il 2025. Potrebbero utilizzare i soldi provenienti dal Parco al posto di pagare bollette della luce, randagismo e potature (perché non utilizzano Esa o Forestale per le potature?!?) o attingere al fondo di riserva o andare in Regione a chiedere nell’imminente mini finanziaria il contributo.

Il gruppo consiliare conclude: “Come è possibile che le associazioni riescono ad ottenere finanziamenti su fondi regionali e nazionali per spettacoli teatrali ed il Sindaco di Agrigento non riesce a trovare 800 mila euro per l’istruzione, per i ragazzi più fragili? Questo è uno dei motivi politici che ci ha indotti a non essere presenti ad una sessione di bilancio assurda ed infruttuosa.”