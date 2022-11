Assemblea nazionale Anci a Bergamo: presenti alcuni sindaci dell’agrigentino

Bergamo ospita per la prima volta l’assemblea nazionale Anci (edizione numero 39), in programma dal oggi fino al 24 novembre, in Fiera. «La voce del Paese. Per dare la parola alle nostre comunità», è il filo rosso delle riflessioni che si dipaneranno. Alla giornata di apertura ha partecipato per l’ottava volta durante il suo mandato, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“È di grande significato che quest’anno i Comuni italiani si ritrovino per la loro assemblea nazionale a Bergamo, città simbolo delle sofferenze subite dai nostri concittadini nei mesi del Covid ma anche della loro straordinaria voglia e capacità di ripresa. A Bergamo per tre giorni discuteremo del futuro del Paese e ci confronteremo sulle nostre idee e sui nostri progetti con il nuovo governo, con le altre istituzioni, con i soggetti sociali ed economici, sempre animati da spirito di collaborazione e da un approccio pragmatico ai problemi dell’Italia”, ha dichiarato il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Si tratta di una importante occasione di confronto e dibattito tra sindaci, Istituzioni e mondo delle imprese, sulle principali questioni che riguardano le amministrazioni locali: dall’attuazione del Pnrr alla mobilità sostenibile, dall’innovazione e digitalizzazione alla salute e al welfare, per poi dedicare specifici focus alla crisi energetica e all’“abbraccio” dei sindaci italiani al popolo ucraino.

Presenti molti sindaci dell’agrigentino, Provvidenza (Grotte), La Rocca Ruvolo (Montevago), Ruvolo (Ribera), Viola (Santa Margherita di Belice), Ciaccio (Sambuca di Sicilia), Cacciatore(Santo Stefano di Quisquina), Pitruzzella( Campobello di Licata) e presente tra gli altri anche il sindaco di Caltanissetta Gambino.

Molto qualificata la presenza istituzionale ai lavori dell’Assemblea dell’Anci, a cui è stata invitata il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, con gli interventi di ben quattordici ministri: Raffaele Fitto (ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR), Nello Musumeci (ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica), Roberto Calderoli (ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy), Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito), Matteo Salvini (ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio), Paolo Zangrillo (ministro per la Pubblica Amministrazione), Orazio Schillaci (ministro della Salute), Antonio Tajani (ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio), Andrea Abodi (ministro dello Sport e dei Giovani), Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Alessandra Locatelli (ministro della Disabilità) e Matteo Piantedosi (ministro dell’Interno).

Prenderà parte ai lavori anche Francesco Paolo Figliuolo Comandante Operativo Vertice Interforze, già Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID19, Alessio Butti Sottosegretario di Stato all’innovazione tecnologica, il presidente della CEI, Matteo Maria Zuppi e il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.