Assemblea Provinciale del M5S, Carmina: “nuove prospettive per il futuro”

“La prima Assemblea Provinciale del nuovo corso dà il via alla strutturazione del Movimento5 Stelle sui territori. E’ iniziata la fase due con la costituzione dei gruppi territoriali. Porto Empedocle è il primo gruppo territoriale nato in Provincia di Agrigento.“ Cosi l’On. Ida Carmina deputato nazionale del M5S a margine della prima Assemblea Provinciale del M5S che si è svolta a Porto Empedocle, alla presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, Martina Ardizzone la più giovane parlamentare regionale, il commissario provinciale Fabio Falcone oltre a tanti iscritti e simpatizzanti provenienti da tutta la provincia ed anche da fuori provincia, come il già sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque.

“Siamo entrati nella fase operativa per strutturare il Movimento nei territori con la costituzione dei gruppi territoriali che saranno la base per continuare le nostre battaglie di giustizia sociale e di partecipazione attiva alla politica dei campanili e di risposta alle inettitudini di un anno di governo delle destre a guida Giorgia Meloni.Il Movimento è ripartito davvero con passione ed entusiasmo dopo un periodo di transizione e la base ha risposto con convinzione: attivisti, vecchi e nuovi, simpatizzanti, consiglieri comunali e altri amici che hanno partecipato attivamente all’incontro con uno scambio di opinioni schietto e sincero, senza nasconderci nulla, luci e ombre. Questo ci dà energia e prospettiva per il futuro. Con il commissario provinciale Fabio Falcone abbiamo fatto una prima analisi positiva sulla nascita dei gruppi territoriali che cominciano a prendere forma e saranno l’anello di congiunzione per rilanciare le istanze e le criticità dei territori ai portavoce nazionali, regionali e provinciali in un rapporto sinergico, lineare e circolare.Questo percorso già partito, apporterà nuova linfa al Movimento, agli iscritti, un momento di chiarezza per tutti”, continua la Carmina. “La collaborazione di tutti è essenziale e nel M55 la partecipazione e’ un valore aggiunto perseguito con volontà e determinazione perchè gli eletti sono Portavoce dei territori. Ricordo per essere chiari che io sono stata eletta dai cittadini di 88 paesi di tre province: (Trapani-Agrigento-Caltanissetta), e la mancanza di una partecipazione e ristrutturazione sui territori è indispensabile perchè nelle sedi istituzionali arrivi la voce della gente.Infine voglio sottolineare che numeri alla mano la raccolta del “Firma day” in provincia di Agrigento a sostegno della legge sul Salario Minimo sta registrando un numero di firme e di partecipazione dei cittadini consistente.In Italia manca una legge che regolamenta il salario minimo a differenza degli altri paesi europei e questa è una battaglia di civiltà e giustizia che ci intestiamo da 10 anni a questa parte e dal primo giorno di legislatura mentre il Governo Meloni vuole boicottare ante-litteram la nostra proposta solo per questioni ideologiche. Mai più lavoratori poveri o sfruttati in Italia. Questo il nostro obiettivo,” ha concluso il deputato nazionale M5S.