Autorità Portuale Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino nuovo commissario

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato oggi il decreto che nomina l’europarlamentare Annalisa Tardino Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale.

La nomina è avvenuta in attesa della definizione della nuova governance dell’ente, dopo la conclusione del mandato di Pasqualino Monti. L’Autorità comprende i porti strategici di Palermo, Trapani, Licata, Porto Empedocle, Sciacca, Gela e Termini Imerese, infrastrutture centrali per la logistica e la crescita del sistema economico del Sud Italia

Con questo atto formale, Salvini affida la guida dell’ente a una figura politica di esperienza europea, già impegnata sui dossier di trasporti e infrastrutture nel Parlamento di Bruxelles. Un segnale di attenzione e discontinuità, che affida il sistema portuale a un profilo tecnico-istituzionale legato al territorio.

La nomina arriva in un momento strategico per la portualità siciliana, con diversi progetti in corso legati ai fondi PNRR, alla ZES e alle nuove rotte commerciali nel Mediterraneo.