Balneari, Savarino: “In finanziaria benefici per le spiagge mai visti prima”

Così l'assessore regionale del Territorio e ambiente Giusi Savarino risponde all'Associazione balneari siciliani

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

“L’obiettivo del governo è rendere le spiagge sempre più accessibili a tutti, con più servizi e aree dedicate allo sport, ai bimbi, e dunque più attrattive per siciliani e turisti. I contributi del fondo di 5 milioni, istituito per la prima volta nell’ultima Finanziaria, andranno ai Comuni che stabiliranno autonomamente le spiagge sulle quali intervenire per garantire servizi adeguati a standard moderni in favore di tutti i bagnanti. Non può essere escluso a priori che possano beneficiarne anche litorali in parte affidati in gestione, ovvio che i balneari sono comunque onerati di fornire alcuni servizi posti a loro carico in forza del contratto concessorio con la regione”. Così l’assessore regionale del Territorio e ambiente Giusi Savarino risponde all’Associazione balneari siciliani.

“Va inoltre precisato – aggiunge – che anche in questa finanziaria abbiamo messo fondi destinati agli Enti locali, 800 mila euro per i bagnini, 1 milione per implementazione servizi, 3 milioni per la pulizia dell’arenile, questi oltre ai 5 milioni con cui finanzieremo progetti che ci permetteranno un target qualitativo e dí vivibilità migliore delle nostre spiagge, finalizzati anche all’ottenimento delle bandiere. Lascia basiti il fatto che ci sia chi sollevi lamentele, proprio nel momento in cui il governo Schifani, per la prima volta investe sulla bellezza delle nostre coste e crea un fondo da 5 milioni di euro, ottenendo la condivisione unanime del Parlamento”.

