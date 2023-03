Cammarata, due nuovi assessori nella giunta Mangiapane

Questa mattina al comune di Cammarata hanno giurato, in presenza del sindaco Giuseppe Mangiapane, due nuovi assessori. Si tratta di Patrizia Lo Scrudato, assessore con delega ai lavori pubblici, urbanistica e rigenerazione urbana, alla quale il primo cittadino ha assegnato anche la carica di Vicesindaco e di Maria Concetta Mangiapane, assessore con delega alle politiche giovanili, sport, spettacolo, pubblica istruzione, lavoro, partecipazione e cittadinanza attiva, che sostituiscono Giusy Coniglio e Aurelio Imbornone.

“Due giovani donne già impegnate in politica nella qualità di consiglieri che in questi due anni, seppur su posizioni diverse, hanno sempre anteposto il dialogo alla contrapposizione ed alle inutili beghe politiche, che se alle volte risultano divertenti, poco producenti sono però riguardo l’interesse collettivo.

Un ringraziamento va dunque anche alle forze politiche di riferimento dei due nuovi assessori, che hanno deciso di dare il proprio contributo nell’amministrazione attiva entrando a far parte della giunta per cercare insieme a chi ha continuato a darmi fiducia, di lavorare agli obiettivi che mi sono sempre prefissato, puntare cioè allo sviluppo socio economico di Cammarata, ad innalzarne la qualità della vita migliorando la viabilità, potenziare e sostenere l’agricoltura e l’artigianato, colonne da sempre portanti della nostra economia, rigenerare il centro storico e promuovere la cultura, che ho sempre visto come pilastro delle comunità e forza coesiva”, ha dichiarato il primo cittadino.

Le due nuove figure si vanno ad aggiungere a quella di Alfonso Di Piazza, riconfermato assessore, con delega alla finanza, patrimonio, cultura, innovazione e fondi comunitari; e Vincenzo Russotto, riconfermato assessore, con delega alla viabilità rurale, attività produttive, decoro urbano e agricoltura.