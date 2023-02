Campobello di Licata, nasce il gruppo consiliare di FdI

Nasce il gruppo consiliare di FDI a Campobello di Licata. Ad annunciarlo sono i tre consiglieri comunali Alaimo Calogero, Amato Patrizia e Toledo Martina che nella mattinata di ieri hanno protocollato la costituzione del nuovo gruppo consiliare. Questi ultimi erano stati eletti nella lista civica Corri Campobello, e dichiarano: “Vogliamo dare slancio all’azione amministrativa del nostro Comune e sostenere con forza un progetto politico che abbiamo iniziato già da tempo con l’On. Giusy Savarino e che abbraccia le idee ed i valori di FDI e del Commissario Provinciale On. Gianpiero Cannella; siamo certi che far parte del partito che esprime il premier Giorgia Meloni, nonché primo partito in Sicilia ci metterà nelle condizioni di poter rappresentare al meglio le esigenze del nostro paese e dei suoi cittadini.”