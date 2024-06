Capitale della Cultura, l’affondo della Democrazia Cristiana: “Dateci un commissario”

Duro affondo del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento che, attraverso una nota, lancia un monito sulla gestione di “Capitale della Cultura”. “Siamo stati i primi a lanciare l’allarme lo scorso anno: non c’erano più i tempi per creare una nuova Fondazione per gestire Capitale della Cultura. E purtroppo il tempo ci sta dando ragione. La Fondazione, che ha personalità giuridica da appena qualche settimana, non è nelle condizioni di lavorare a pieno regime perché il Comune non le trasferisce il denaro necessario ad assumere o sviluppare i progetti.”

I consiglieri Zicari e Spataro proseguono: “Perfino il Ministero inizia a scrivere ed a chiedere a gran voce di conoscere i dettagli di Capitale della Cultura così da poter predisporre una convenzione con il Comune e trasferire denaro, ma nulla! non c’è ancora nulla. Neanche l’assunzione del prof. Albergoni come tecnico, tanto cara al Sindaco, è stata ancora fatta, perchè, appunto, la fondazione non ha un euro in cassa! Senza idee e senza soldi come pensa il Sindaco di gestire la situazione? Quali progetti porterà a Schifani entro il 30 giugno per essere finanziati con i soldi regionali? Senza parlare di strade, parcheggi, pulizia che non rientrano nei fondi richiesti o appostati dall’ Amministrazione e neanche nelle priorità di governo dell’ Amministrazione, il Sindaco come pensa di gestire questo importante evento che parte tra neanche 6 mesi? senza esercito perché né il Comune né la fondazione hanno personale a ciò dedicato, chi lavorerà a questo progetto? Il Presidente Schifani levi dall’imbarazzo un’intera città, nomini un commissario e permetta a questa città di non fallire per l’ennesima volta.”