Capitale della cultura, si dimette il direttore Albergoni: le reazioni della politica 

“Esprimo la mia più sincera gratitudine per il contributo significativo e l’impegno costante profuso da Roberto Albergoni durante il suo operato”. Lo dice il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dopo le dimissioni del direttore generale della Fondazione “Agrigento 2025, avvenute ieri. “Albergoni, uomo dallo spirito colto, visionario e di grande tenacia, è stato il fautore e l’anima del progetto, tra i primi ad avere lanciato lo sguardo su Agrigento Capitale italiana della cultura e le sue grandi potenzialità. Ha voluto garantire, prima di dimettersi, la realizzazione dei progetti del dossier di candidatura e sono certo che continuerà a offrire il proprio sostegno ad Agrigento 2025”, conclude.

GIOVANNA IACONO (PARTITO DEMOCRATICO)

“Le dimissioni di Alberto Albergoni, non solo il direttore generale della Fondazione, ma uno dei padri del progetto Agrigento Capitale della cultura, sono l’ennesimo colpo che segna il fallimento di una gestione che ha trasformato una grande occasione in terreno di conquista per poltrone e interessi politici di partito”. Lo dice la parlamentare del Partito democratico, Giovanna Iacono, dopo che ieri Albergoni ha lasciato il proprio incarico. “Agrigento – aggiunge – meritava più rispetto e amore. Gli agrigentini e le realtà, che con mille difficoltà in questi anni avevano provato a costruire un’offerta culturale per la città, meritavano un riscatto e un’opportunità che giorno dopo giorno viene negata da una classe politica che, evidentemente, non era preparata e all’altezza della sfida. A partire dal presidente della Regione Renato Schifani, solerte nel garantire sostegno e a dispensare rassicurazioni, ma altrettanto pronto nello scaricare le responsabilità. Oggi rimangono le macerie di un progetto ambizioso fatto a pezzi per liti e beghe di potere”. “Vorremmo sentire rivolgere le scuse alla città, ancora una volta usata, spremuta e poi gettata via. Scuse che pretendiamo oggi da chi gestisce il governo della città e dal presidente Schifani”, conclude.

ROBERTA LALA (ITALIA VIVA)

Svaniscono gli ultimi sussulti di speranza per recuperare un evento che era partito male e sta proseguendo peggio. Prima l’incredibile, mai motivata, esclusione dell’On. Mangiacavallo, anima del progetto, anche su un piano formale. Poi l’uscita imposta al Dr. Minio, persona per bene e competente, nelle cui mani era stata affidata la Fondazione. Ma con le dimissioni di Roberto Albergoni, “stratega per tutte le stagioni”, ma anche direttore generale della Fondazione, si è proprio toccato il fondo. I cittadini meritano risposte chiare precise e puntuali ma regna un silenzio surreale sulla vicenda “Agrigento Capitale Italiana della cultura”. Il Presidente Schifani, che ha di fatto commissariato la fondazione, avocando a sé ogni decisione importante, aveva anche dichiarato che questo evento, fondamentale per il rilancio del territorio, doveva essere salvato ad ogni costo, posto che un fallimento si sarebbe tradotto in un fallimento per l’intera Sicilia. Oggi il Sindaco che il Presidente Schifani sono egualmente responsabili di non essere riusciti a prendere in mano la situazione, e neppure di colmare gli enormi e colpevoli ritardi. Resta la beffa di una città gravemente danneggiata nella sua immagine. A chi attribuire, oggi, le mancate risposte, la disattenzione, l’arroganza, verso le tantissime associazioni e ai cittadini che, da sempre, si erano messi a disposizione per favorire dialogo e crescita, e che di recente, con l’osservatorio permanente, rimangono fermamente intenzionati a dire la loro? C’è stata solo miopia o si sono privilegiati altri aspetti, quali l’appartenenza politica, l’affarismo, il clientelismo? Anche su questi aspetti siamo certi che arriverà la verità. Di Capitale della Cultura 2025 resta una città mortificata, a cui è impedita la crescita, a cui sono negati i servizi essenziali, nella quale prevalgono le logiche peggiori e dove viene meno anche la speranza. Agrigento, con la sua storia, è da sempre Capitale della cultura, ma alle glorie del passato occorre affiancare un presente sostenibile, per poter immaginare un futuro dignitoso, quale meta turistica tra le più attrattive, nella quale si possa tornare a lavorare, a investire, a sperare. A questo, si è detto, doveva servire la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, il più grande tra i tradimenti di cui gli agrigentini porteranno ricordo.