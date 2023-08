Caro carburante, Catanzaro (Pd): “isole vivono difficoltà”

“Il prezzo della benzina continua a salire, è uno dei tanti regali del governo Meloni che sta sistematicamente rinnegando tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Ma al caro-carburante si aggiunge un ulteriore rincaro soprattutto in alcune località turistiche della Sicilia e nelle isole minori dove benzina e gasolio stanno arrivando a livelli record”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars. “Proprio le isole minori – aggiunge – vivono problemi e difficoltà particolari, aggravati in alcuni casi dal rincaro dei prezzi dei collegamenti che colpisce turisti e residenti. Chiediamo alle istituzioni locali ed agli organi competenti di attivarsi a tutela dei cittadini e dei consumatori, per verificare se dietro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti di questi giorni ci siano azioni irregolari che possono essere sanzionate”