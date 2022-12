Caro voli, Schifani: “È uno scandalo, ci rivolgeremo a Commissione Europea”

“Il caro voli è scandaloso, senza precedenti. Le tratte che collegano Roma con Palermo e Catania sono servite solo dalle compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair: questi due vettori se pur non in modo ufficiale hanno fatto cartello. Ci siamo rivolti all’Antitrust e ci rivolgeremo anche alla Commissione europea. Andrò avanti fino in fondo”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani a ‘Diario del giorno’ del Tg4. “Qualche giorno fa ho preso un volo da Milano a Roma pagando 150 euro, poi da Roma a Palermo 580 euro, si commenta da sé”, ha aggiunto Schifani.