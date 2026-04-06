Truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana: denunciato agrigentino

Due uomini, rispettivamente di 44 anni della provincia di Agrigento e di 40 anni residente a Torino, sono stati denunciati dai Carabinieri per una truffa ai danni di una 65enne di Asola. La donna, lo scorso febbraio, aveva denunciato di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come maresciallo dei Carabinieri. Con abilità e inganno, il falso ufficiale l’aveva convinta a recarsi in banca, aprire un nuovo conto e disporre un bonifico di quasi 38.000 euro. Secondo la versione fornita dal truffatore, il trasferimento sarebbe servito a proteggere il denaro da un presunto tentativo di frode sul suo conto corrente. I Carabinieri della Stazione di Asola, dopo aver raccolto la denuncia, hanno condotto indagini telematiche che hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dei due sospettati, che sono stati denunciati per truffa in concorso.