Apertura

Incendio in appartamento a Porto Empedocle: tanta paura ma nessun ferito

Le fiamme si sarebbero propagate da un barbecue acceso in modo improprio nel balcone di casa

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Momenti di forte apprensione nella tarda mattina di oggi, giorno di Pasquetta, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento, a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero propagate da un barbecue acceso in modo improprio nel balcone di casa. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza, allarmando i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. L’operazione si è rivelata complessa ma efficace, evitando che le fiamme si propagassero agli appartamenti vicini.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Gli occupanti dell’abitazione e alcuni vicini sono stati fatti evacuare in via precauzionale, vivendo momenti di grande paura ma senza conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione e l’ambulanza del 118.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana: denunciato agrigentino
Apertura

Folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica, grave operaio
Catania

Fugge all’Alt della Polizia e investe agente: arrestato
Apertura

Incendio in appartamento a Porto Empedocle: tanta paura ma nessun ferito
Catania

In scooter con marijuana e hashish: arrestato 19enne
Siculiana

Siculiana, chiusura temporanea della guardia medica
banner italpress istituzionale banner italpress tv