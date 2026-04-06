Incendio in appartamento a Porto Empedocle: tanta paura ma nessun ferito

Momenti di forte apprensione nella tarda mattina di oggi, giorno di Pasquetta, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento, a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero propagate da un barbecue acceso in modo improprio nel balcone di casa. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza, allarmando i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. L’operazione si è rivelata complessa ma efficace, evitando che le fiamme si propagassero agli appartamenti vicini.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Gli occupanti dell’abitazione e alcuni vicini sono stati fatti evacuare in via precauzionale, vivendo momenti di grande paura ma senza conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione e l’ambulanza del 118.