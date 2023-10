Casteltermini, arrivano le dimissioni del vicesindaco Catalano

La giunta Nicastro del Comune di Casteltermini perde un pezzo. A rassegnare le dimissioni è il vicesindaco e assessore di Forza Italia, Fabio Catalano; dimissioni rese noto durante il consiglio comunale di ieri 30 ottobre. “A dispetto dell’impegno profuso e dei reiterati interventi con cui ho tentato, purtroppo vanamente, di rappresentare le gravi criticità che affliggono l’azione amministrativa, sono ormai venuti meno i presupposti minimi perché possa proseguire la partecipazione all’esecutivo da Lei diretto ed alla maggioranza consiliare di riferimento”, cosi si legge nella lettera che l’ormai vicesindaco Catalano ha consegnato al primo cittadino Nicastro. “L’assenza di una qualsivoglia coerenza nella linea politica e del rispetto alle priorità amministrative, ha spento ogni entusiasmo ed ogni stimolo, in assenza di una progettualità di lungo periodo per lo sviluppo della nostra comunità. L’apatia e l’incuranza verso le istanze dei cittadini che ci hanno chiamati a rappresentarli, è divenuta la cifra distintiva della sua azione da Sindaco, vanificando ogni tentativo di correzione o di rilancio di un percorso, e danneggiando da ultimo, il nostro paese e le speranze di quanti immaginano un futuro di crescita socio-economica e civile del territorio. Lasciare questa giunta è perciò inevitabile per lo scrivente, per non violare il “patto” con gli elettori, la comunità e la linea politica del partito di Forza Italia che rappresento come coordinatore cittadino. Un sincero ringraziamento al personale comunale ed a quanti, a vario titolo, hanno cercato di contribuire alla realizzazione di azioni positive. Un impegno, anche il loro, vanificato dall’incoerenza e dall’autoreferenzialità che contraddistinguono la Sua linea politica. Il mio impegno nell’esecutivo comunale termina qui, conclude Catalano, con senso di responsabilità, ma prosegue nell’attività consiliare nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, per costruire un futuro diverso per la nostra Città”.