Casteltermini, Nicastro nomina due nuovi assessori

Rimodulata la giunta Nicastro. Dopo le dimissioni dell’assessore Nunzio Circo, il sindaco di Casteltermini, ha nominato due nuovi assessori: Teresa Saporito e Martina Bonomo, che si vanno ad aggiungere al vicesindaco Alessandra Palmeri e agli assessori Vincenzo Puccio e Carmelo Sciarrabone.

Successivamente il sindaco Nicastro procederà alla ridistribuzione delle deleghe.

“Ai neo Assessori va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Sicuro che, come già messo in atto dagli altri componenti della Giunta, opereranno per il benessere e la tutela della nostra comunità”, dice il sindaco Nicastro. “Ringrazio l’amico e collaboratore Nunzio Circo per l’impegno, la caparbietà e la lealtà da sempre dimostrati nei miei confronti e nei confronti della cittadinanza tutta. Un giovane con grande voglia di fare, sempre disponibile, educato e competente”, ha concluso il primo cittadino.