Comune Agrigento, La Rocca Ruvolo: “FI si mantiene all’opposizione costruttiva”

Il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e i consiglieri comunali azzurri al Comune di Agrigento, ribadiscono il posizionamento politico e amministrativo di Forza Italia all’opposizione dell’attuale amministrazione in carica. E precisano: “Si tratta, da parte nostra, non di una opposizione pregiudiziale, ostruzionista e fine a se stessa, bensì di una opposizione moderata, costruttiva, di vigilanza e di controllo sull’operato della giunta, e sempre propositiva nell’interesse dei cittadini elettori. A fronte di ciò qualsiasi iniziativa di ingresso nella Giunta Miccichè deve ritenersi frutto di una scelta a titolo personale, animata da valutazioni politiche del tutto personali, non condivisa affatto dal gruppo consiliare e dal partito”.

Inoltre l’onorevole La Rocca Ruvolo annuncia di ritenere opportuno avviare una fase di rinnovamento e rilancio organizzativo e strutturale di Forza Italia, prospettando una revisione e rivalutazione anche delle cariche interne al partito agrigentino.