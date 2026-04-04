Pasqua e Pasquetta salve, sole e temperature alte in Sicilia

Dopo il freddo fuori stagione e il maltempo degli ultimi giorni, tornano finalmente le temperature primaverili, addirittura sopra la media. Pasqua e Pasquetta sono salve. Secondo il Centro meteo italiano il primo weekend di aprile si apre con un promontorio anticiclonico in estensione dall’Atlantico verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo: per la giornata di oggi, sabato 4 aprile, e’ previsto tempo stabile e residue piogge pomeridiane solo nel Sud Italia. Per domani, domenica di Pasqua, le condizioni meteo sono previste stabili e soleggiate su tutta la Penisola con temperature anche sopra la media, specie al Centro-Nord. (