Palermo

Auto finisce su vetture parcheggiate, tre feriti

L'incidente si è verificato all'alba non distante dal Tribunale di Palermo

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

C’è stato un maxi incidente in corso Finocchiaro Aprile a Palermo. Un automobilista è finito con la sua vettura su alcune auto parcheggiate. Quattro i mezzi coinvolti; tre i feriti trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato all’alba non distante dal Tribunale di Palermo. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata transennata. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Il traffico in zona è paralizzato. Sono in corso i controlli alcolemici e tossicologici sull’automobilista che ha provocato l’incidente. 

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