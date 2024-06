Consorzio di tutela arancia di Ribera Dop: la richiesta di aiuto del presidente Daino

Il presidente del Consorzio di tutela arancia di Ribera Dop Salvatore Daino, chiede a gran voce a tutti i membri del Governo siciliano l’approvazione in aula all’Ars dei seguenti provvedimenti: “La sospensione dei ruoli dei Consorzi di bonifica; finanziamento di 15 milioni di euro per costruire laghetti collinari, pozzi, condutture irrigue; finanziamento di 20 milioni di euro per nuovi impianti idrici; finanziamento di 10 milioni di euro di indennizzo per foraggi e cereali; finanziamento di 2,5 milioni di euro abbattimento degli interessi passivi degli agricoltori. Tali provvedimenti rappresentano un significativo e concreto aiuto per gli agricoltori di tutto il comprensorio. Auspico – conclude il presidente Daino – che tutto il Parlamento Siciliano con senso di responsabilità sia coeso e approvi in Aula all’unanimità questi importanti provvedimenti, in questo periodo drammatico per la nostra economia”.