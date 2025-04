Controcorrente, due consiglieri di Castrofilippo aderiscono al movimento di La Vardera

Il movimento Controcorrente entra al Comune di Castrofilippo, nell’agrigentino e lo fa con l’adesione di due consiglieri comunali, Monica Mulè e Maurizia Scimè, che oltre ad aver aperto di un faro territoriale, guidato da Vito Castiglione, hanno annunciato anche la costituzione del gruppo consiliare.

“Castrofilippo – dice il leader e deputato regionale Ismaele La Vardera – sin dall’inizio della mia legislatura mi è stato vicino. Insieme abbiamo fatto campagna elettorale in Paese entrando di fatto all’interno dell’amministrazione cittadina. Quello che è successo ieri è solo la conseguenza di un ottimo lavoro di squadra fatto in questi due anni e mezzo. L’ingresso di Monica e Maurizia, due consiglieri comunali, fa di loro i primi della provincia di Agrigento ad aderire a Controcorrente, a poco più di un mese dalla sua nascita. Ormai sono diversi i consiglieri che da ogni parte della Sicilia che in queste ore stanno aderendo al nostro progetto, gente libera che potrebbe scegliere di stare con il potere, ma che invece pancia a terra vuole costruire una alternativa al fallimentare governo Schifani. A Castrofilippo ho anche assistito al Consiglio Comunale, i nostri consiglieri sono preparati, liberi e pronti a fare opposizione propositiva così da battersi per il proprio paese”.