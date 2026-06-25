Politica

Crisi idrica, dalla Regione 5 mln a comparto agricolo

"Un aiuto concreto per i nostri imprenditori" dichiara l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Sostenere le imprese agricole siciliane nella prevenzione della crisi idrica, garantendo una gestione razionale e sostenibile dell’acqua disponibile. E’ questo l’obiettivo dell’avviso pubblico che concede contributi in conto capitale alle aziende operanti in Sicilia per la realizzazione di sistemi integrati per il contrasto alla siccita in agricoltura. La dotazione finanziaria del bando e’ di 5 milioni di euro.

“Un aiuto concreto per i nostri imprenditori – dichiara l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – che consentira’ loro di creare laghetti aziendali e mini dissalatori; un segnale deciso che il governo regionale ha messo in campo per sostenere il comparto”. Il bando consente di recuperare acque che, per la loro qualita’, non sono compatibili con l’uso agricolo (acque salmastre), rendendole utilizzabili grazie ai mini dissalatori. Previsto un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, mentre la restante parte dovra’ essere cofinanziata. La cifra massima erogabile dalla Regione non potra’ superare i 200 mila euro per singolo intervento

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