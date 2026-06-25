Racconto poetico della Sicilia: Leandro Picarella ospite al Sicani Cinema Experience

Fin dalla primissima edizione il Sicani Cinema Experience ha scelto come scenografia principale per celebrare la settima arte, il magico scenario del centro storico di Cammarata, dove le pietre e la terra accolgono da secoli ogni tipo di bellezza. Per tale motivo avere l’onore di ospitare Leandro Picarella non costituisce solo una naturale conseguenza “autoctona” ma anche un’ulteriore declinazione nella valorizzazione delle eccellenze siciliane del mondo del cinema.

Picarella, autore e regista, possiede un linguaggio cinematografico poetico particolare. Sospeso tra mito e realtà, dal suo esordio con Triokala fino al recentissimo Sciatunostru, il suo sguardo registico racconta la magia della Sicilia senza retorica ma con uno stilema attento e prezioso, volto al passato mitico calato nella contemporaneità storica.

Dunque, il Festival ha voluto Leandro tra i partecipanti non solo perchè figlio della nostra terra, ma anche per il suo cinema indipendente peculiare e interessantissimo, di cui il pubblico deve avere l’opportunità di fruire e gustare.

Con il patrocinio del Comune di Cammarata, l’evento organizzato dall’associazione Spazio Giovani Generazioni consolida il suo ruolo cardine nella promozione del cinema d’autore contemporaneo nell’arido entroterra siciliano. A dare ulteriore slancio nazionale al festival si confermano la storica collaborazione con l’Accademia Nazionale del Cinema e la prestigiosa nuova partnership con UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci). Nei prossimi giorni verrà svelato il programma completo del festival, che quest’anno promette un fitto calendario di proiezioni, attività e incontri con il pubblico.