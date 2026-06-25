Lions Club Ravanusa Campobello: dal 1° luglio Salvatore Lauricella è il nuovo Presidente

Dal prossimo 1° luglio Salvatore Lauricella, assumerà la Presidenza del Lions Club Ravanusa Campobello, raccogliendo il testimone dal Dott. Nobile, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso alla guida del Club.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine – dichiara il neo Presidente Salvatore Lauricella – consapevole di rappresentare un Club che, negli anni, ha saputo costruire una storia fatta di servizio, credibilità e concreta vicinanza al territorio. Continueremo a essere presenti nelle scuole, accanto alle famiglie, agli anziani e alle persone più fragili, perché è attraverso il servizio che il Lionismo esprime la sua più autentica missione.»

Il nuovo anno sociale sarà orientato alla valorizzazione dello spirito di squadra, al rafforzamento dell’amicizia tra i soci e allo sviluppo di nuovi progetti capaci di rispondere ai bisogni di una società in continua evoluzione. Particolare rilievo sarà riservato ai giovani, nella convinzione che rappresentino il futuro del Lionismo e delle nostre comunità. Tra gli obiettivi prioritari della nuova Presidenza vi è infatti la costituzione del Leo Club, affinché sempre più ragazze e ragazzi possano avvicinarsi ai valori del servizio, della solidarietà e della cittadinanza attiva, diventando protagonisti di un percorso di crescita personale e di impegno civico.

«Desidero un Lions Club unito, dinamico e partecipato, nel quale ogni socio possa sentirsi protagonista. Solo attraverso la collaborazione, l’ascolto e la condivisione potremo continuare a lasciare un segno positivo nella nostra comunità, nel solco dei valori che da sempre contraddistinguono il nostro sodalizio. La nascita del Leo Club rappresenterà un investimento concreto sul futuro, creando un ponte tra le nuove generazioni e la grande tradizione di servizio che caratterizza il nostro Club.»

Con il nuovo anno sociale il Lions Club Ravanusa Campobello rinnova così il proprio impegno a favore del territorio, confermando la volontà di proseguire con entusiasmo il percorso di servizio che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità.