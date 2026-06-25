Viabilità, riaperto il viadotto Re a Porto Empedocle

Nel pomeriggio è stato riaperto al transito il viadotto Re, lungo la strada statale 115 ”Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. La conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza “volgono al termine, in anticipo rispetto all’esodo estivo, grazie anche al grande impegno profuso dalle donne e dagli uomini di Anas e dall’impresa Torsten Costruzioni che ha impiegato le proprie maestranze sul viadotto. Un intervento complesso dal punto di vista ingegneristico che ha portato a notevole attenzione in tutte le fasi delle varie lavorazioni”, dice Anas.

Nel dettaglio, “le lavorazioni hanno riguardato il rinforzo strutturale mediante l’applicazione di fibre di carbonio, la realizzazione di interventi di sostegno con paratie, l’ammodernamento del piano viabile, la sostituzione degli apparecchi di appoggio e l’installazione di nuove barriere di sicurezza di ultima generazione dotate del sistema Guard Led”. “Quest’ultimo rappresenta una significativa innovazione tecnologica per la sicurezza stradale: grazie a dispositivi luminosi integrati ad alta visibilità contribuisce a migliorare l’orientamento degli utenti, la percezione del tracciato e la riconoscibilità delle barriere, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità, aumentando ulteriormente i livelli di sicurezza dell’infrastruttura”, conclude Anas.