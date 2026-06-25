Agricoltura, archeologia e cibo: da domani apre al pubblico Fattoria Valle dei Templi

Nel cuore del Parco Archeologico Valle dei Templi apre al pubblico Fattoria Valle dei Templi, una fattoria biologica e agroecologica. Estesa su oltre 20 ettari, Fattoria Valle dei Templi, fortemente voluta e realizzata da “Terre del Barone srl”, restituisce alla fruizione pubblica un paesaggio agricolo storico che per decenni è rimasto poco accessibile, trasformandolo in un luogo aperto dove agricoltura, archeologia, ricerca scientifica e cibo convivono nello stesso spazio.

Per la prima volta il visitatore può entrare e attraversare dall’interno una terra coltivata da millenni, entrando in contatto diretto con i suoi campi, la sua storia, il suo paesaggio e le attività che ancora oggi la rendono viva e produttiva. Il progetto ha inoltre recuperato e valorizzato un patrimonio unico di architettura rurale e archeologia diffusa: antichi casolari, il Baglio storico della tenuta e testimonianze millenarie conservate nei campi della Fattoria, tra cui un acquedotto greco ancora visibile, una chiesa rupestre bizantina e tombe dell’età del ferro, oggi parte integrante dell’esperienza di visita.

COSA SI PUÒ FARE IN FATTORIA

Dal 26 giugno il pubblico potrà accedere liberamente alla Fattoria e scegliere come vivere la propria esperienza. Sarà possibile passeggiare tra oliveti, mandorleti, agrumeti, orti e seminativi coltivati con metodi biologici, sostare negli spazi aperti, osservare il paesaggio e conoscere da vicino i progetti che animano la Fattoria.L’esperienza si completa con l’Agrifast-Food che propone due modalità complementari di fruizione: il servizio al tavolo con menù fisso nel Baglio e il self-service sulla Terrazza panoramica.Un’esperienza contemporanea che unisce l’informalità del consumo moderno alla qualità delle produzioni agricole, alla biodiversità e al legame con il territorio.