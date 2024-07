Crisi idrica, il sindaco di Raffadali Cuffaro replica a Forza Italia

Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha replicato alla nota dei consiglieri comunali di Forza Italia intervenuti negli scorsi giorni sulla crisi idrica e l’emergenza siccità in paese. https://www.grandangoloagrigento.it/politica/crisi-idrica-a-raffadali-forza-italia-al-sindaco-quali-iniziative-per-fronteggiare-emergenza

LA NOTA DEL SINDACO

Corre l’obbligo, solo perché richiesto da tantissimi cittadini, rispondere alle farneticazioni poste in essere dal coordinatore cittadino di Forza Italia di Raffadali, Santino Cuffaro Farruggia e dai due consiglieri comunali Maricetta Casalicchio e Salvatore Gacioppo. Così debutta il Sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro in una lunga lettera di risposta ai tre consiglieri che sembrano voler rivestire i panni di pionieri di fronte ad una questione già sollevata da tempo e che nostro malgrado sta colpendo l’intera regione e non solo il Comune di Raffadali Il problema della crisi idrica della Sicilia, sfociata in vera emergenza, sappiamo stia avendo vasta eco fino a diventare oggetto di un articolo del New York Times ed altre testate internazionali, dunque l’intervento posto in essere dai consiglieri su menzionati risulta non solo poco opportuno ma abbastanza fuori luogo. Ed ancora i tre consigliere potrebbero trovare risposte e chiarimenti alle loro perplessità rivolgendosi a quelli che sono i naturali interlocutori, ovvero i gestori del servizio idrico provinciale e di Raffadali che guarda caso sono essi stessi appartenenti al partito di Forza Italia evitando di additare la mia figura quale responsabile delle attuali criticità Avvocato Farruggia faccia queste domande al Dott. Claudio Guarneri, direttore dell’AICA appartenente al suo stesso partito, Forza Italia, Avvocato Farruggia faccia queste domande al Comandante dei Vigili Urbani di Raffadali, Responsabile del Settore Patrimonio e dei servizi a rete anche lui militante del suo stesso partito, Forza Italia; forse sfugge all’Avvocato Farruggia che la responsabilità della gestione dell’acqua è della Società AICA e che il contratto ce l’ha il Responsabile competente del Comune. L’Avvocato Farruggia non sa che spetta al Responsabile del Comune, nella fattispecie al Comandante Vella coniuge della Consigliera Maricetta Casalicchio anch’essa di Forza Italia e firmataria dell’articolo, l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo che riguardano il patrimonio, per la ricerca e l’utilizzo dei pozzi, e del servizio idrico del Comune. Stia tranquillo l’Avvocato Farruggia che per quanto riguardano le funzioni che competono al Sindaco, per il ruolo che rivesto, queste sono svolte con grande senso di responsabilità e servizio. Oggi stiamo affrontando questo periodo di crisi con le opportune cautele e nel rispetto delle indicazioni forniteci; purtroppo l’attuale dotazione idrica del Comune di Raffadali risulta essere di 2lt/sec con una riduzione della fornitura rispetto al 2023 del 45%, dato che si ripercuote sulla distribuzione e turnazione dell’acqua. Il pensiero prioritario che ho al risveglio, rifacendomi alle adduzioni dell’avvocato Farruggia, è quello di contattare i dipendenti dell’AICA, addetti alla distribuzione, per informarmi sulla quantità dei litri di acqua al secondo arrivati nei serbatoi del comune, sulle criticità che hanno riscontrato il giorno prima e quale quartiere avrà l’erogazione idrica durante la giornata. Subito dopo chiamo il direttore di AICA per capire se in riferimento alle possibili criticità riscontrate sono state prese decisioni da parte del sovrambito regionale che possano mettere in difficoltà i turni idrici programmati. A seguire chiamo gli autobottisti locali per conoscere i problemi riscontrati il giorno prima, quanti cittadini hanno chiesto il servizio. Per non parlare delle decine di telefonate da parte dei cittadini che mi espongono i loro problemi a cui cerco di dare rassicurazioni e risposte alle loro richieste. Ed in tutto questo l’avvocato Farruggia nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale pensa al tipo di fascia che deve sfoggiare nelle manifestazioni pubbliche dando priorità a quella che è l’apparenza e non alla sostanza. Per l’avvocato Farruggia l’apparire conta più dell’essere mascherando la realtà dietro una falsa apparenza e recitando una parte per non deludere le aspettative di chi anela verso la sua figura. Carissimo Avvocato Farruggia mostri realmente il suo essere, ci dica cosa ha mai fatto per la sua comunità, per il suo paese e dire che di ruoli istituzionali ne ha rivestiti, di opportunità ne ha avute. Sveli la sua identità strappandosi questa maschera ormai logora, smetta di recitare questa parte che non è prevista nel suo copione, smetta di essere quel pupo di pirandelliana memoria nelle mani di un burattinaio capriccioso. Acquisti un po’ di orgoglio e si metta realmente a lavorare per la sua comunità partendo da quel ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. Ricordi che il consiglio comunale è il massimo organo istituzionale rappresentativo della collettività locale cui spettano funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Voglio concludere rassicurandola che tutto quello che è nelle facoltà del Comune verrà posto in essere, che non verranno tralasciate possibilità di richieste di finanziamenti e contributi a favore della collettività e per il benessere della cittadinanza, a tal proposito abbiamo avuto finanziato dalla Protezione civile regionale l’acquisto di un’autobotte che presto arriverà nella nostra città utile al reperimento e alla distribuzione di acqua. Abbiamo effettuato delle ricerche sulla quantità e qualità delle acque dei pozzi esistenti e saranno realizzate delle vasche di contenimento per raccogliere l’acqua della sorgente delle Fontanelle e del Canale per utilizzarle per usi non alimentari. Saremo sempre in prima linea per servire i cittadini soprattutto in questo periodo di crisi idrica per come abbiamo fatto nel tempo di fronte alle altre emergenze senza limiti ne paure. Per ultimo mi preme specificare che il Comune può intraprendere diverse priorità perché diversi sono i Settori che lo compongono ognuno con compiti diversi, ragion per cui con le illazioni riferite, il capo gruppo di Forza Italia assieme ai due consiglieri hanno dimostrato una scarsa conoscenza del funzionamento della macchina burocratica-amministrativa; non esiste alcun tipo di correlazione tra la colonia estiva e la mancanza di acqua, siamo riusciti ad assicurare svago e divertimento a centinaia di minori riuscendo a superare, con tutte le difficoltà del caso, il problema dell’acqua. Risulta palese che prima di parlare è utile riflettere perché tante volte è meglio rimanere zitti, specie se a farlo è il Presidente di un Consiglio Comunale che conferma di sconoscere il ruolo che riveste.