Crisi idrica, Tardino (Lega): “Riunione per risolvere problema della Sicilia sud occidentale”

“Grazie alle proficue interlocuzioni e al raccordo avviati con il governo nazionale e regionale, siamo sempre più vicini alla risoluzione di un grave problema vissuto dagli agricoltori della piana di Licata e da tutto il comprensorio, che da anni non dispongono delle necessarie risorse idriche per portare avanti il loro lavoro a costi ragionevoli.

Grazie al supporto del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, On. Luca Sammartino, che si è da subito interessato alla vicenda, sono stati svolti i dovuti preliminari approfondimenti tecnici, propedeutici alla convocazione di una riunione in cui intendiamo coinvolgere la categoria e i rappresentanti delle aziende interessate. Insieme anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Vicepremier Sen. Matteo Salvini, abbiamo preso l’impegno di trovare soluzioni a vantaggio di questa porzione di territorio e dei suoi agricoltori, che lavorano duramente per mettere sulle nostre tavole cibo di qualità”.