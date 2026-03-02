Politica

Da Regione risorse aggiuntive ai Comuni siciliani per il personale

Lo stanziamento ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, a 20 milioni il 2028.

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Definito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, ha firmato oggi il decreto per l’assegnazione delle somme a sostegno del bilancio degli enti territoriali destinatari dei trasferimenti, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 5 gennaio 2026, nel quadro delle modifiche alle precedenti normative di spesa regionali, per il triennio 2026-2028. Si tratta di un’assegnazione che consentirà un primo incremento dell’orario di lavoro per il personale con contratto a tempo parziale. Lo stanziamento ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, a 20 milioni il 2028. Beneficiari dei fondi sono 340 fra Comuni, Città metropolitane, Liberi consorzi e Unioni di Comuni in tutta l’Isola. “Si tratta – sottolinea il presidente Schifani – di un primo intervento voluto dal mio governo per sostenere le spese degli enti locali, un importante contributo alle casse di queste istituzioni che consentirà di incrementare le ore lavorate del personale e rendere più produttivi ed efficienti gli uffici che registrano carenze di addetti e operatori”. I 10 milioni si aggiungono alle somme ripartite annualmente per tale personale, che secondo il piano programmatico ammontano complessivamente a 166 milioni di euro. 

