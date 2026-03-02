Sciacca

Ceramica artistica, anche Sciacca nel percorso di riconoscimento Igp

Un incontro si è svolto a Palermo presso l'assessorato regionale alle attività produttive

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

L’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino ha partecipato questa mattina a Palermo, presso l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, a un incontro dedicato al sostegno e alla valorizzazione della ceramica artistica siciliana.

Al tavolo di confronto erano presenti, insieme alla Regione Siciliana, tutte le città di tradizione ceramica dell’Isola, in un clima di collaborazione istituzionale volto a rafforzare uno dei comparti artigianali più identitari e strategici per l’economia e la cultura del territorio.

Nel corso dell’incontro, rende noto l’assessore Francesco Dimino, sono stati affrontati temi centrali per il rilancio del settore: il sostegno alle botteghe artigiane, la promozione unitaria del marchio della ceramica siciliana, la partecipazione coordinata alle fiere nazionali e internazionali e l’individuazione di nuove opportunità di finanziamento e internazionalizzazione per le imprese del comparto. Particolarmente rilevante è stato l’avvio del percorso finalizzato al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la ceramica siciliana, strumento ritenuto fondamentale per tutelare l’autenticità delle produzioni artistiche, valorizzare il lavoro dei maestri ceramisti e rafforzare la competitività delle città della ceramica nei mercati nazionali e internazionali.

“Per Sciacca – dichiara l’assessore Francesco Dimino – la ceramica rappresenta non solo un elemento identitario, ma un vero e proprio settore economico strategico, capace di generare occupazione, attrattività turistica e valore culturale. La partecipazione a questo tavolo regionale conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a lavorare, in sinergia con la Regione e con gli altri comuni, per il rafforzamento e la tutela del comparto ceramico. L’incontro di oggi a Palermo segna un ulteriore passo avanti verso una strategia condivisa di sviluppo e promozione della ceramica artistica siciliana, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione e di garantire nuove prospettive di crescita per le imprese artigiane e per i territori che ne custodiscono la storia”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Borsellino, i giudici: “Arnaldo La Barbera condizionò le indagini”
Politica

Da Regione risorse aggiuntive ai Comuni siciliani per il personale
Sciacca

Ceramica artistica, anche Sciacca nel percorso di riconoscimento Igp
Cattolica Eraclea

Rissa tra giovani a Cattolica Eraclea, il questore firma quattro Daspo
di Giuseppe Castaldo

“I furbetti del cartellino a Favara”, il Comune sarà parte civile nel processo ai dipendenti 
Favara

Giornata dei giusti, Favara ricorda Calogero Marrone, Pio La Torre e Piersanti Mattarella
banner italpress istituzionale banner italpress tv