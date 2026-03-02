Ceramica artistica, anche Sciacca nel percorso di riconoscimento Igp

L’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino ha partecipato questa mattina a Palermo, presso l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, a un incontro dedicato al sostegno e alla valorizzazione della ceramica artistica siciliana.

Al tavolo di confronto erano presenti, insieme alla Regione Siciliana, tutte le città di tradizione ceramica dell’Isola, in un clima di collaborazione istituzionale volto a rafforzare uno dei comparti artigianali più identitari e strategici per l’economia e la cultura del territorio.

Nel corso dell’incontro, rende noto l’assessore Francesco Dimino, sono stati affrontati temi centrali per il rilancio del settore: il sostegno alle botteghe artigiane, la promozione unitaria del marchio della ceramica siciliana, la partecipazione coordinata alle fiere nazionali e internazionali e l’individuazione di nuove opportunità di finanziamento e internazionalizzazione per le imprese del comparto. Particolarmente rilevante è stato l’avvio del percorso finalizzato al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la ceramica siciliana, strumento ritenuto fondamentale per tutelare l’autenticità delle produzioni artistiche, valorizzare il lavoro dei maestri ceramisti e rafforzare la competitività delle città della ceramica nei mercati nazionali e internazionali.

“Per Sciacca – dichiara l’assessore Francesco Dimino – la ceramica rappresenta non solo un elemento identitario, ma un vero e proprio settore economico strategico, capace di generare occupazione, attrattività turistica e valore culturale. La partecipazione a questo tavolo regionale conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a lavorare, in sinergia con la Regione e con gli altri comuni, per il rafforzamento e la tutela del comparto ceramico. L’incontro di oggi a Palermo segna un ulteriore passo avanti verso una strategia condivisa di sviluppo e promozione della ceramica artistica siciliana, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione e di garantire nuove prospettive di crescita per le imprese artigiane e per i territori che ne custodiscono la storia”.