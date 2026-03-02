Cattolica Eraclea

Rissa tra giovani a Cattolica Eraclea, il questore firma quattro Daspo

La rissa è avvenuta nella serata dello scorso 20 novembre a Cattolica Eraclea, nella piazza Roma

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso 4 provvedimenti di D.Ac.Ur ex art. 13 bis D.L. n. 14/2017, c.d D.A.Spo. Willy, nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili della rissa avvenuta nella serata dello scorso 20 novembre a Cattolica Eraclea, nella piazza Roma.

A scontrarsi a colpi di calci e pugni, verosimilmente a causa di una discussione per futili motivi, sono stati quattro soggetti distinti in due opposti gruppi. La rissa, avvenuta nelle immediate vicinanze di due locali di pubblico trattenimento siti presso Piazza Roma, si protraeva per un paio di minuti durante i quali i responsabili si colpivano con violenza fino a quando le condotte violente venivano interrotte anche grazie all’intervento di altri giovani che si adoperavano a dileguare i gruppi. Le varie fasi dell’alterco venivano puntualmente ricostruite dai Militari in servizio presso la locale Stazione dei Carabinieri grazie ai filmati catturati dalle videocamere di sorveglianza presenti sui luoghi, acquisite dalla Polizia Municipale già all’indomani degli eventi.

L’attività info-investigativa svolta consentiva di identificare immediatamente due giovani del posto, di 19 e 20 anni, facenti parte di uno dei gruppi antagonisti. Gli altri due giovani, invece, sono stati identificati grazie alla collaborazione dei Militari della Tenenza di Ribera essendo ivi residenti; si tratta di due giovani fratelli rumeni rispettivamente di anni 29 e 23. In seguito all’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, su proposta dei Militari della Stazione dei Carabinieri di Cattolica Eraclea, il Questore di Agrigento emetteva i provvedimenti di D.A.SPO. Willy nei confronti dei quattro soggetti resisi responsabili della rissa.

Per tutti è scattato il divieto di accedere ai locali di pubblico trattenimento presenti nelle immediate vicinanze dei luoghi della rissa, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, per un periodo di un anno.

