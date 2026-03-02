Mafia

Borsellino, i giudici: “Arnaldo La Barbera condizionò le indagini”

Così i giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta nella sentenza del processo a carico dei tre poliziotti prosciolti dall'accusa di calunnia in concorso per il depistaggio su via D'Amelio

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

”L’obiettivo certamente principale” di Arnaldo La Barbera “era quello di dare corso ad una prospettazione minimalista che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage”. ”Non può considerarsi quindi certa la prova che egli in tal modo volesse favorire l’organizzazione mafiosa nel suo complesso e non alcuni suoi singoli membri in ragione delle loro cointeressenze con altri esponenti istituzionali. Né può considerarsi delineato con la necessaria chiarezza quale fosse l’interesse superiore di Cosa nostra sull’altare del quale l’accordo intervenuto prevedeva il sacrificio di una larga parte dei suoi componenti anche di vertice da portare alla condanna all’ergastolo”. Così i giudici della Corte d’Appello di Caltanissetta nella sentenza del processo a carico dei tre poliziotti prosciolti dall’accusa di calunnia in concorso per il depistaggio su via D’Amelio.

“Arnaldo La Barbera era in condizione di rappresentarsi il fatto che stava agevolando alcuni esponenti di Cosa Nostra, alcuni dei quali anche in posizione di vertice, al fine di dare corso alle direttive impartitegli dall’alto per preservare alcune responsabilità istituzionali, ma non vi è prova indiziariamente univoca che egli fosse a conoscenza del fatto che quella sua attività avrebbe comportato il perseguimento di un interesse e di un vantaggio per tutta l’organizzazione nel suo complesso o che le avrebbe consentito di consolidare la sua forza o i suoi interessi. Tanto più che egli aveva agito al fine di colpire anche altri esponenti apicali della stessa organizzazione mafiosa”. Lo scrivono i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta nella sentenza del processo d’appello a carico dei tre poliziotti prosciolti dall’accusa di calunnia in concorso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Borsellino, i giudici: “Arnaldo La Barbera condizionò le indagini”
Politica

Da Regione risorse aggiuntive ai Comuni siciliani per il personale
Sciacca

Ceramica artistica, anche Sciacca nel percorso di riconoscimento Igp
Cattolica Eraclea

Rissa tra giovani a Cattolica Eraclea, il questore firma quattro Daspo
di Giuseppe Castaldo

“I furbetti del cartellino a Favara”, il Comune sarà parte civile nel processo ai dipendenti 
Favara

Giornata dei giusti, Favara ricorda Calogero Marrone, Pio La Torre e Piersanti Mattarella
banner italpress istituzionale banner italpress tv