Regione Sicilia, al via pagamenti per imprese danneggiate dal ciclone Harry

Prenderà il via dalla prossima settimana l’erogazione da parte della Regione siciliana dei contributi destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Sono circa 1.200 le richieste presentate attraverso la piattaforma Irfis, a seguito dei due avvisi pubblicati dalla Regione Siciliana. Tutte le domande saranno accolte – comprese quelle che necessitano di integrazioni documentali – e il contributo previsto, per un massimo di 20 mila euro per ciascuna impresa, sarà erogato direttamente ai beneficiari. Proprio in queste ore il Dipartimento delle Attività produttive ha avviato l’istruttoria per poi procedere con la pubblicazione del decreto.

“Cominceremo da Niscemi – dice Schifani – per confermare ancora una volta, in modo concreto, la vicinanza del mio governo a un territorio che ha vissuto uno sconvolgimento drammatico. Ma non lasceremo indietro nessuno: procederemo immediatamente con le erogazioni per i territori costieri e per tutti gli altri Comuni colpiti dal maltempo. Questa è una priorità assoluta per me e per tutta la giunta regionale. Garantire ristori rapidi ed efficaci è un atto dovuto, un segnale chiaro che le istituzioni ci sono e rispondono. Una volta completata questa fase, apriremo quella della ricostruzione che richiederà uno sforzo ancora più ampio e strutturato e per cui sarà fondamentale continuare a lavorare in stretta sinergia con il governo nazionale, come abbiamo fatto finora”.

Il numero complessivo delle istanze è stato confermato nel corso della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani, che si riunisce settimanalmente per fare il punto sui provvedimenti adottati, sull’andamento delle iniziative volte a sostenere i territori interessati e garantire l’efficacia degli interventi. Tra le domande ricevute, una sessantina provengono da Niscemi, e proprio lì arriveranno i primi pagamenti. Le altre provengono dai Comuni che hanno subito danni al litorale e da quelli interni.

“I primi ristori nei confronti delle imprese balneari danneggiate dal ciclone Harry stanno partendo in tempi record. Il governo Schifani, che sin da subito si è mosso per aiutare questo settore sia con stanziamenti economici che snellendo le varie procedure per la ricostruzione, ha mantenuto la promessa di far arrivare velocemente gli aiuti, in modo da permettere alle attività di sostenere le spese più urgenti per ripartire in vista della stagione estiva”. Lo ha detto l’assessore al Territorio e all’ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino, che ha partecipato alla cabina di regia sull’emergenza che si è riunita oggi a Palazzo d’Orléans, a Palermo. “Siamo tutti molto vicini a questi imprenditori – ha aggiunto – e continuiamo a lavorare affinché la Sicilia possa farsi trovare pronta ad accogliere i turisti che ogni anno affollano le sue spiagge”